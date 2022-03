La demande surréaliste de Mino Raiola faite au Barça dans le dossier Haaland !

La suite après cette publicité

Dans quel club Erling Haaland (21 ans) décidera-t-il de poser ses valises ? C'est la question que toute la planète football se pose ces dernières semaines. Dans cette optique, Manchester City et les deux géants d'Espagne que sont le Real Madrid et le FC Barcelone semblent être les mieux placés pour accueillir le cyborg norvégien (15 sélections, 12 buts). Mais pour attirer le serial buteur de l'actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga (16 buts et 6 passes décisives en 14 matches de championnat), ces trois cadors européens devront logiquement s'entendre avec son agent Mino Raiola, récemment victime de graves problèmes de santé.

Célèbre représentant sur la scène internationale, Mino Raiola défend notamment les intérêts de Matthijs de Ligt, défenseur de la Juve, Gianluigi Donnarumma, portier du PSG, et donc... Erling Haaland. Dans cette optique, impossible de ne pas traiter, tôt ou tard, avec l'influant Italien si l'on envisage de mettre la main sur l'un de ses protégés. Une obligation que le FC Barcelone est d'ailleurs en train de comprendre. Désireux de doubler les Madrilènes et les Citizens dans ce dossier chaud, les dirigeants catalans ont d'ailleurs toutes les raisons d'y croire, au regard de la relation entretenue entre Raiola et le nouveau conseil d’administration du Barça.

Mino Raiola oblige le Barça à recruter Noussair Mazraoui !

Forts des liens complices entre Joan Laporta, le président des Culés, et l'agent du cyborg norvégien depuis la signature de Zlatan Ibrahimovic, comprenant également celle de Maxwell, au Barça, les Blaugranas pourraient malgré tout être obligés de réitérer cette opération «deux en un». En effet, selon les dernières informations du quotidien Express, confirmées par SPORT, Mino Raiola exigerait au FCB de signer le latéral droit de l'Ajax Noussair Mazraoui (24 ans) en même temps qu'Erling Haaland. Une condition sine qua none à la possible arrivée du géant norvégien en Catalogne.

Une exigence à laquelle le Barça pourrait d'ailleurs répondre favorablement puisque le club catalan s'est déjà montré intéressé par la venue du défenseur marocain au cours des derniers mois. Outre-rhin, cette demande a, en revanche, le don d'agacer les dirigeants du Borussia car l'Ajacide est également dans le viseur des Marsupiaux. Une nouvelle qui vient donc s'ajouter à la frustration déjà présente au BvB. Comme le rapportait Bild récemment, le club allemand n'apprécierait guère que l'avenir de sa jeune star soit décidé sans être convoqué. Pire encore, les dirigeants de Dortmund aimeraient également reporter d'une saison le départ du natif de Leeds. Une chose qui ne semble, cependant, clairement pas dans les plans de Mino Raiola...