L1 : Saint-Etienne arrache le nul contre Brest dans un match dingue

Ce dimanche après-midi, l’AS Saint-Etienne recevait Brest pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les Verts n’avaient pas le droit à l’erreur et devaient absolument s’imposer pour mettre la pression sur Le Havre et croire un peu au maintien en fin de saison. Mais tout commençait très mal puisque Ludovic Ajorque ouvrait le score après 6 minutes de jeu. L’ASSE arrivait à égaliser grâce à Stassin (16e) pour redonner de l’espoir aux siens. Mais la défense stéphanoise, trop friable, n’était pas capable de rester solide pendant 90 minutes.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Brest 44 29 +1 13 5 11 47 46 17 ASSE 24 29 -36 6 6 17 31 67

Dix minutes plus tard, c’est Sima qui redonnait l’avantage à Brest. Pas de quoi abattre Saint-Etienne qui arrivait encore une fois à égaliser grâce à Irvin Cardona. Mais comme en début de rencontre, les coéquipiers de Stassin encaissaient un but dans la foulée du coup d’envoi. C’est Ludovic Ajorque qui redonnait l’avantage aux Brestois (3-2, 37e) dans une première période de folie. Au retour des vestiaires, le match repartait sur un rythme bien plus mesuré. Et après avoir tenté d’égaliser, Saint-Etienne finissait pas être récompensé grâce à un subtil lob de Cardona (3-3, 80e). Avec ce nul arraché au courage et dans une fin de rencontre folle, Saint-Etienne limite la casse et reste en vie dans la course au maintien. Brest rate l’occasion de se rapprocher des places européennes.