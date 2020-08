PSG : Thomas Meunier encense Eric Maxim Choupo-Moting

La suite après cette publicité

Après quatre saisons au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a décidé de quitter la capitale française cet été pour s'engager en faveur du Borussia Dortmund, en Allemagne. Mais contrairement à des joueurs comme Thiago Silva, Sergio Rico ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, le latéral droit belge n'a pas été prolongé de quelques semaines pour finir la saison et notamment disputer le «Final 8» de Ligue des Champions avec les Parisiens.

L'international belge a donc assisté à la victoire du PSG contre l'Atalanta Bergame (2-1) depuis sa télévision. Et sur Twitter, le joueur âgé de 28 ans a tenu à féliciter l'attaquant camerounais, auteur du but victorieux à la 90e+3 ! «T'es le meilleur ket ! #choupoforever», a écrit Thomas Meunier avec une photo de la Tour Eiffel et le nom de l'avant-centre dessus.