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Bordeaux saisit le CNOSF

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gérard Lopez à Bordeaux @Maxppp

Les Girondins de Bordeaux ont décidé de réagir. Ces derniers jours, la DNCG a confirmé l’exclusion des Marine et Blanc de toutes compétitions nationales. Mais alors que le club détenu par Gérard Lopez est plus que jamais menacé de disparition, la direction girondine vient de publier un communiqué pour indiquer qu’elle va tenter un recours de la dernière chance.

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«À la suite de la décision rendue par la Commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion, confirmant l’exclusion du FC Girondins de Bordeaux des compétitions nationales, le Club s’est pleinement mobilisé afin d’étudier et de mettre en œuvre les solutions susceptibles d’assurer son avenir. Ces derniers jours, de nombreuses démarches ont ainsi été entreprises auprès des différentes parties prenantes, notamment dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal de commerce, afin de poursuivre le travail engagé autour du projet du Club. Dans la continuité de ces démarches, le FC Girondins de Bordeaux a décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le FC Girondins de Bordeaux demeure pleinement mobilisé pour assurer la continuité de son projet et de ses activités», indique le club au scapulaire.

Pub. le - MAJ le
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