Montpellier : Elye Wahi évoque son avenir

Auteur d'un doublé et une passe décisive à Francis-Le Blé, l'attaquant Elye Wahi a participé à la grosse gifle du Montpellier HSC infligée au Stade Brestois pour la 4e journée de Ligue, la plus grosse victoire de l'histoire du club en Ligue 1. Interrogé au micro de Prime Video, l'international tricolore a évoqué son avenir, lui qui était courtisé par plusieurs clubs étrangers durant ce mercato estival.

«Cette année, je suis au MHSC, je suis très content d’y être et j'y continuerai ma progression. Pas de touches? Pas que je sache en tout cas (sourire). Mes agents, pour l’instant, je les ai mis au repos», a déclaré l'auteur de 10 buts en championnat la saison passée sous le maillot orange et bleu et prêt à battre son record personnel lors de cet exercice (2 réalisations en 4 matches de L1).