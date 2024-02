C4 : l’Ajax arrache un nul inespéré contre Bodø/Glimt, le Dinamo Zagreb domine le Betis

Après le carton plein du Sturm Graz, les succès étriqués de l’Olympiakos et de Molde ainsi que le nul de Francfort, les barrages aller de la Ligue Europa Conférence s’enchaînaient avec quatre nouvelles rencontres au programme, ce jeudi soir. Parmi les affiches alléchantes, on retrouvait celle entre l’Ajax Amsterdam et le FK Bodø/Glimt a tenu toutes ses promesses. Grâce à un doublé de Gronbaek (16e, 64e), le club norvégien a longtemps cru s’offrir le scalp d’une équipe néerlandaise décevante à la Johan Cruyff Arena. En supériorité numérique après l’expulsion de Bjortuft à la 90e minute, les Hollandais ont arraché un match nul inespéré par l’intermédiaire de Berghuis (90e+7). Entre-temps, Van den Boomen avait égalisé sur penalty (90e+1).

En Espagne, le Betis Séville était aux prises avec le Dinamo Zagreb. Après avoir majoritairement fait jeu égal avec les Croates de bout en bout, les Andalous ont offert la victoire sur un plateau à leurs adversaires en concédant un penalty, transformé par Petkovic (75e). À Budapest, le Maccabi Haïfa s’est imposé sur la plus petite des marges face à l’écurie belge de La Gantoise grâce à une réalisation de l’ancien Guingampais Pierrot (65e). Enfin, le Servette de Genève et Ludogorets se sont quittés sur un score nul et vierge. Ainsi, les Suisses tenteront de décrocher leur qualification pour le tour suivant en Bulgarie.

Les résultats des matchs de 21h00