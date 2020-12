Belgique : le père de Thibaut Courtois dénonce le manque de reconnaissance envers son fils

Cette saison, le Real Madrid a retrouvé un Thibaut Courtois inspiré. De retour à son meilleur niveau dans les cages madrilènes, le Belge parvient à réussir quelques arrêts de grande classe malgré encore quelques bourdes. Celui qui est indiscutable en sélection et qui a aidé les Diables Rouges à atteindre les demi-finales de la dernière Coupe du Monde a cependant été snobé au moment de désigner le sportif belge de l'année.

Le portier n'a ainsi reçu aucun vote, ce qui a quelque peu énervé le père du joueur. Thierry Courtois s'est ainsi exprimé pour L'Avenir : « je ne comprends pas comment mon fils ne fait pas partie des nommés pour les athlètes de l'année. Je pense qu'en Belgique, on ne respecte pas assez les grands sportifs. On préfère souligner quand ils perdent. Certains vous attendent au tournant. Il y a plus de positifs que de points négatifs. Donc nous sommes très prudents avec son image. »