LdC, PSG : Vitinha évoque le duel Barcola-Doué

Présent en conférence de presse avant le choc entre Arsenal et le PSG, Vitinha est revenu sur la concurrence au sein du club parisien, et notamment celle opposant Désiré Doué à Bradley Barcola. Face aux journalistes, le Portugais a cependant refusé de trancher quant au possible titulaire de demain.

«Doué ou Barcola ? Je ne sais pas, ce sera au coach de choisir. Ce sont deux joueurs importants. On sait qu’Arsenal est très fort sur coups de pied arrêtés, on va voir ce que l’on peut faire demain, offensivement et défensivement».