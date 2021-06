OGC Nice : le point mercato de Julien Fournier

En marge de la présentation officielle de Christophe Galtier, le directeur du football de l'OGC Nice Julien Fournier a évoqué le mercato des Aiglons face à la presse. Sans en dire trop. «Il y a des postes identifiés depuis longtemps. On en a discuté avec Christophe. On n’a pas pris de retard dans notre mercato», a-t-il d'abord expliqué au sujet de l'officialisation tardive du nouveau coach azuréen avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«On a un projet ambitieux, dans la continuité. Avec INEOS, on est maintenant en capacité de garder nos meilleurs joueurs. On veut bâtir une équipe. Pas vendre nos meilleurs joueurs. On verra quand ce sera le bon moment pour le club ou pour eux de partir», a-t-il expliqué, indiquant ne pas être à la recherche d'un gros coup à tout prix. «Je n'ai jamais été dans une stratégie de starification. L'objectif, c'est construire une équipe, ça passe par le collectif, mais la notion de star, ce n'est pas quelque chose qui nous obsède au quotidien. La star, c'est l'équipe, le club», a-t-il conclu. C'est dit.