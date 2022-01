Le Séville FC passe la seconde pour Anthony Martial

Fin décembre, on annonçait quasiment un accord de prêt entre Manchester United et le Séville FC pour Anthony Martial. Depuis rien, mis à part des rumeurs envoyant l'international tricolore de 26 ans vers la Juventus Turin. Mais la situation est tendue entre l'ancien Monégasque et son coach Ralf Rangnick.

La suite après cette publicité

Ce dernier avait expliqué que Martial (10 matches - 1 but en Premier League) avait refusé de faire partie du groupe pour le déplacement à Aston Villa (2-2). Ce à quoi l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec MU, avait alors assuré qu'il ne refuserait jamais de jouer un match. Bref, le torchon brûle et une solution va devoir être trouvée au plus vite. Selon nos informations proches du board mancunien, le club sévillan est revenu aux nouvelles et semble prêt à retenter sa chance. Pour rappel, le club mancunien est d'accord pour un prêt, mais avec une prise en charge totale du salaire de Martial soit 1,3 M€ par mois.