Les deux pistes XXL de la Juventus pour cet été, le FC Barcelone sait ce qu'il veut faire avec Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

La Juve veut frapper très fort cet été

Après trois campagnes européennes catastrophiques, la Juventus est prête à lancer sa révolution, cet été. Ce matin, la Gazzetta dello Sport n'hésite pas à mettre en avant la situation de Paulo Dybala en titrant : «Dybala et les deux mois qui vont compter pour le futur». Pas assez décisif et peu utilisé cette saison, l'attaquant argentin pourrait être incité à aller voir ailleurs cet été. Et selon Tuttosport, la Vieille Dame aurait déjà coché des noms pour combler les départs à venir, à savoir João Felix et Paul Pogba. Reste désormais à savoir si les Bianconeri réussiront à convaincre les deux joueurs de faire le grand saut. L'été s'annonce d'ores et déjà chaud de l'autre côté des Alpes.

Le FC Barcelone prêt à tout pour prolonger Ousmane Dembélé

Le mercato concerne également le FC Barcelone, ce matin. Dans son édition du jour, Sport évoque les dossiers Moriba, Mingueza et surtout Dembélé. La question de la prolongation de ce dernier également en Une de Mundo Deportivo, pour qui la prolongation de l'ancien Rennais est une évidence. Toujours selon le quotidien, les récentes performances de Dembélé sous le maillot du Barça font de lui, l'une des priorités de Ronald Koeman cet été. Un mercato où le recrutement d'Erling Haaland pourrait être repoussé à 2022 puisque Mundo Deportivo nous apprend, ce matin que la clause de ce dernier pourrait passer de 120 à 75 M€, en juin 2022. Une aubaine pour les Blaugranas, au vu de la situation économique globale du club, ces derniers temps.

Le débat de la VAR relancé après le match du Portugal

C'est le scandale de la soirée ! En déplacement du côté de la Serbie, hier soir, le Portugal a été tenu en échec par les coéquipiers de Dusan Tadic (2-2). Mais ce qui a retenu l'attention de la presse portugaise, ce matin, c'est cette fin de match houleuse, où CR7, buteur dans les ultimes minutes s'est vu refusé un but qui semblait licite. «Un vol» pour Record qui a poussé le joueur de la Juve à quitter le terrain avant le coup de sifflet final. Le Portugais qui en a même balancé son brassard de capitaine sur le bord du terrain, alors que le match n'était pas officiellement terminé. A Bola, de son côté titre «sans honte» et nous gratifie d'un astucieux jeu de mots en rapport avec l'absence de VAR pour ces qualifications. Un débat relancé jusqu'en Italie, où le Corriere dello Sport affiche un Ronaldo en furie sur sa Une, ce matin.