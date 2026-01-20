Ligue des Champions : Luis Suarez crucifie le PSG, Arsenal verrouille la première place

La Ligue des Champions est de retour ! Après la parenthèse de la CAN 2025, la plus prestigieuse des compétitions européennes reprenait ses droits pour le coup d’envoi de la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue. Troisième du classement, le Paris Saint-Germain avait l’opportunité de faire un grand pas pour assurer sa place dans le top 8 synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour cela, il fallait battre le Sporting Portugal (que Paris affrontait pour la première fois de son histoire en match officiel) dans un stade Alvalade qui fut fatal à l’OM en octobre dernier (1-2). Pour atteindre son objectif, Luis Enrique devait toujours se passer d’Achraf Hakimi, mais aussi de João Neves. Ce qui n’a pas empêché l’Espagnol de sortir l’artillerie lourde avec un onze de départ composé de Chevalier, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Mayulu, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé et Barcola.

Paris perd gros

D’entrée de jeu, les champions d’Europe en titre ont privé les Lisboètes du ballon. Les Rouge et Bleu ont débuté la rencontre avec une énorme phase de possession conclue par la première banderille du match signée Ruiz (6e). Asphyxié, le Sporting CP était harcelé à chaque instant, sur chaque perte de balle. De quoi permettre aux Parisiens de se créer plusieurs occasions de but par Mendes (13e), Mayulu (16e), Vitinha (20e) ou encore Dembélé (29e). Pour la première fois depuis plusieurs matches, le PSG plaçait enfin de vrais coups d’accélérateur. Paris pensait voir son ultra domination être récompensée après un centre piqué de Ruiz judicieusement repris de la tête par Zaïre-Emery, mais la VAR en a décidé autrement, montrant une faute de Mayulu à l’origine de l’action (30e). Douze minutes plus tard, Mendes était également privé de son but après une charge illicite de Dembélé sur le gardien (42e). En face, le Sporting morflait et le joueur lisboète touchant le plus de ballons était tout simplement le gardien. Cependant, les Lusitaniens tenaient bon à la mi-temps et pouvaient toujours croire à un hold-up.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 PSG 13 7 +10 4 1 2 20 10 6 Sporting 13 7 +5 4 1 2 14 9

Un constat illustré au retour des vestiaires. Paris avait repris sa domination, mais sur une mésentente entre Pacho et Zaïre-Emery, Trincão en a profité pour filer au but et centrer pour Suarez. Heureusement pour Paris, l’ancien de l’OM n’avait pas réussi à reprendre le cuir. Cette action a eu le mérite de redonner de la confiance aux Portugais puisque Trincão a également alerté Chevalier d’une frappe enroulée non cadrée. À la 57e minute, l’arbitre a annulé un troisième but aux Parisiens pour un hors-jeu logique de Dembélé sur un centre de Doué. Le Ballon d’Or 2025 a eu une nouvelle balle de but quelques instants plus tard, mais Silva était à la parade (61e). Dominer n’est pas gagner et ce qui devait arriver, arriva. Sur un corner, la frappe de Catamo est déviée et renvoyée sur Suarez qui ne s’est pas privé pour ouvrir le score d’une frappe enroulée bien placée (1-0, 74e). Le hold-up parfait. Sans doute agacés par la tournure des événements, les Parisiens ont pu compter sur une frappe exceptionnelle de Kvaratskhelia pour revenir au score et sauver les meubles (1-1, 78e).

Arsenal finit 1er

C’est tout du moins ce que l’on pensait avant qu’une frappe de Trincão renvoyée plein axe par Chevalier ne soit reprise victorieusement de la tête par Suarez (2-1, 90e). Battu, le PSG réalise une très mauvaise affaire. Le club de la capitale redescend à la 5e place, rattrapé par le Sporting CP, et pourrait se faire éjecter du top 8 en cas de résultats contraire demain. Le choc de la soirée se tenait à San Siro où l’Inter (6e) accueillait le leader Arsenal avec l’envie de faire tomber les Gunners en Ligue des Champions pour la première fois de la saison et conforter sa place dans le top 8. Un scénario mis à mal dès la 8e minute avec l’ouverture du score de Gabriel Jesus. Une délivrance pour le Brésilien, auteur de son premier but en C1 depuis deux ans. Sucic a bien permis aux Nerazzurri d’égaliser dans la foulée (18e), mais cette soirée était celle de Jesus, qui a redonné l’avantage aux siens en s’offrant un doublé avant la pause (31e) avant le troisième de Gyokeres en fin de match. Trois buts qui ont suffi aux Gunners pour s’imposer 2-1 et être certains de finir cette phase de ligue à la première place. De son côté, l’Inter tombe au neuvième rang.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Arsenal 21 7 +18 7 0 0 20 2 9 Inter Milan 12 7 +6 4 0 3 13 7

Plus au nord, le FC Copenhague (25e) recevait le Napoli d’Antonio Conte (24e) pour un duel entre deux équipes engagées dans la lutte pour les dernières places qualificatives pour les barrages de la C1. Un but de McTominay devait la victoire aux Partenopei mais les Danois les ont rejoint. En Grèce, l’Olympiakos a profité de sa victoire contre le Bayer Leverkusen (2-0) pour intégrer provisoirement le top 25. très bonne opération également pour Tottenham. A l’heure où le futur de Thomas Frank sur le banc des Spurs est incertain, les Londoniens ont disposé du Borussia Dortmund à domicile (2-0). De quoi leur permettre de grimper à la 4e place et de doubler le PSG. Enfin, dans le match des mal classés entre Villarreal (35e) et l’Ajax Amsterdam (34e), ce sont les Bataves qui se sont imposés 2-1.

Les résultats des matches de 21h :

Sporting CP-PSG : 2-1 (Suarez x2 ; Kvaratskhelia)

Copenhague-Napoli : 1-1 (Larsson ; McTominay)

Inter-Arsenal 1-3 (Sucic ; Jesus x2, Gyokeres)

Olympiakos-Bayer Leverkusen : 2-0 (Costinha, Taremi)

Real Madrid-Monaco : 6-1 (Mbappé x2, Mastantuono, Kehrer csc, Vinicius Jr, Bellingham ; Teze)

Tottenham-Borussia Dortmund : 2-0 (Romero, Solanke)

Villarreal-Ajax Amsterdam : 1-2 (Oluwaseyi ; Gloukh, Edvardsen)