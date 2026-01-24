Le Bayern Munich entre dans la course pour Yan Diomandé

Le Bayern Munich est prêt à frapper fort pour s’attacher les services de Yan Diomandé. L’attaquant ivoirien de 19 ans, devenu l’une des révélations de la Bundesliga avec le RB Leipzig, suscite l’admiration de toute l’Europe. Selon Sport Bild, le club bavarois pourrait proposer jusqu’à 60 millions d’euros pour le recruter dès cet été, conscient que cette fenêtre pourrait être la seule occasion de convaincre Leipzig de lâcher sa jeune pépite, actuellement titulaire indiscutable.

La suite après cette publicité

Mais le Bayern n’est pas seul sur le coup. Liverpool, Arsenal ou encore le Real Madrid suivent de près le joueur, attirés par son explosivité et sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers. Leipzig, lui, pourrait tenir bon et demander plus que la somme proposée par Munich, laissant planer le suspense autour de l’avenir du prodige ivoirien, dont le talent ne cesse de faire parler. Le joueur comptabilise 7 buts et 3 passes décisives cette saison.