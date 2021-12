Ligue des Nations : le tirage au sort a été clément avec la France

L'Euro a eu lieu cet été, la Coupe du monde se tiendra dans un an et entre les deux, la France a remporté la seconde Ligue des Nations de l'histoire. Après le Portugal, vainqueur de la première édition, les Bleus ont battu en Italie en octobre dernier la Belgique, puis l'Espagne, pour soulever un nouveau trophée. Il sera bientôt l'heure de le défendre puisque c'est aujourd'hui à Nyon qu'a lieu le tirage au sort de la phase de groupes du nouvel opus de cette compétition.

Ces matches se dérouleront du 2 juin au 27 septembre 2022, soit quelques semaines avant le début du mondial au Qatar. Le final four aura lieu quant à lui un an plus tard, en juin 2023. Nous n'y sommes pas encore car la France devra d'abord terminer première de son groupe. Ça ne sera pas simple... Même si elle est placée dans le pot 1, celui des têtes de série, elle héritera forcément de grands adversaires comme le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark ou l'Allemagne. Réponse dans quelques instants...

Le tirage au sort :

Ligue A

Groupe 1 : Autriche, Croatie, Danemark, France

Groupe 2 : République tchèque, Suisse, Portugal, Espagne

Groupe 3 : Hongrie, Angleterre, Allemagne, Italie

Groupe 4 : Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas, Belgique

Ligue B

Groupe 1 : Arménie, République d’Irlande, Ecosse, Ukraine

Groupe 2 : Albanie, Israël, Russie, Islande

Groupe 3 : Monténégro, Roumanie, Finlande, Bosnie-Herzégovine

Groupe 4 : Slovénie, Serbie, Norvège, Suède

Ligue C

Groupe 1 : Iles Féroé, Lituanie, Luxembourg, Turquie

Groupe 2 : Chypre ou Estonie, Kosovo, Grèce, Irlande du Nord

Groupe 3 : Kazakhstan ou Moldavie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Slovaquie

Groupe 4 : Gibraltar, Géorgie, Macédoine du Nord, Bulgarie

Ligue D

Groupe 1 : Lettonie, Andorre, Kazakhstan ou Moldavie, Liechtenstein

Groupe 2 : Saint-Marin, Chypre ou Estonie, Malte

Les équipes présentes :

Ligue A

Pot 1 : France , Espagne, Italie, Belgique

, Espagne, Italie, Belgique Pot 2 : Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne

Pot 3 : Angleterre, Pologne, Suisse, Croatie

Pot 4 : Pays de Galles, Autriche, République tchèque, Hongrie

Ligue B

Pot 1 : Ukraine, Suède, Bosnie-Herzégovine, Islande

Pot 2 : Finlande, Norvège, Ecosse, Russie

Pot 3 : Israël, Roumanie, Serbie, République d’Irlande

Pot 4 : Slovénie, Monténégro, Albanie, Arménie

Ligue C

Pot 1 : Turquie, Slovaquie, Bulgarie, Irlande du Nord

Pot 2 : Grèce, Biélorussie, Luxembourg, Macédoine du Nord

Pot 3 : Lituanie, Géorgie, Azerbaïdjan, Kosovo

Pot 4 : Kazakhstan ou Moldavie, Chypre ou Estonie, Gibraltar, Iles Féroé

Ligue D