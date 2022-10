Ligue des Champions : l'équipe type de la 4e journée

La suite après cette publicité

La 4e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions s'est achevée hier soir avec entre autres, le match nul spectaculaire entre le FC Barcelone et l'Inter (3-3), la belle victoire de l'OM sur les terres du Sporting (2-0), ou encore le très large succès de Liverpool chez les Rangers (7-1). On retrouve d'ailleurs des joueurs de ces équipes citées dans notre équipe type de cette semaine de C1. Vous noterez d'ailleurs le déséquilibre offensif mais volontaire de ce onze puisque de nombreux joueurs de devant se sont illustrés. On commence tout de même par Simon Mignolet, le gardien de Bruges, nouveau cauchemar de l'Atlético de Madrid avec 9 arrêts au compteur.

Nous avons opté pour un 3-4-3 dans lequel on retrouve un Français en défense. Il s'agit d'Ibrahima Konaté. Pour son deuxième match de la saison et seulement sa première titularisation, le joueur de Liverpool, blessé au genou depuis le mois d'août, revient très fort. Il est même au départ de l'action sur le 2e but de son équipe. Il est aligné avec deux Madrilènes, Nacho et Rüdiger, tous les deux très solides face au Shakhtar. L'Espagnol a remporté la majorité de ses duels, malgré le nul de son équipe, tandis que son coéquipier allemand a arraché l'égalisation avec un but en toute fin de rencontre, non sans sacrifice.

Une équipe ultra offensive

On passe au milieu à 4 avec des Marseillais à l'honneur. Intenable hier contre le Sporting CP avec un penalty provoqué et une passe décisive pour Alexis Sanchez, Amine Harit prend de l'ampleur à l'OM. Son coéquipier Mattéo Guendouzi, a lui aussi assuré dans un rôle plus offensif qu'à l'accoutumée. Dans l'entrejeu, l'international français est accompagné de Leon Goretzka, auteur d'un doublé avec le Bayern Munich contre le Viktoria Plzen. Enfin côté gauche, vous commencez à en avoir l'habitude avec la présence de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà aligné dans notre équipe la semaine dernière, le Géorgien a de nouveau fait exploser la défense de l'Ajax avec une passe décisive et un but sur penalty à la clé.

Enfin devant, il y a de quoi faire également. Mohamed Salah, malgré son rôle de remplaçant en début de match, a définitivement lancé sa campagne de C1. Un peu à la peine en ce début de saison, l'Égyptien est entré en jeu pour inscrire le triplé le plus rapide de l'histoire de la compétition. C'est bien simple, il ne lui aura fallu que 6 minutes et 12 secondes pour frapper trois fois. Il en profite pour devenir le meilleur buteur africain (devant Drogba) en Ligue des Champions, ainsi que le meilleur buteur pour un club anglais. Lewandowski s'est lui offert un doublé, permettant au Barça d'arracher le nul contre l'Inter d'un certain Lautaro Martinez, buteur et formidable passeur pour Gosens.