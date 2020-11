Manchester City : Ferran Torres, le nouveau pari réussi de Pep Guardiola

Son arrivée à Manchester City n'avait pas fait énormément de bruit. Pourtant, il est unanimement considéré comme le plus grand espoir espagnol depuis quelque temps déjà, du moins avant les explosions d'Ansu Fati et de Pedri. Le joueur formé à Valence avait débarqué en Angleterre contre un chèque environnant les 27 millions d'euros, pour le plus grand désespoir des supporters ches. Il était, numériquement du moins, le remplaçant de Leroy Sané, parti de son côté au Bayern Munich.

Ailier droit pour le moins agile, excellent dans le un contre un tout en étant capable d'adopter un rôle plus meneur et créateur, l'Espagnol de 20 ans est déjà comme un poisson dans l'eau du côté de l'Etihad. De l'autre côté des Pyrénées, beaucoup avaient l'eau à la bouche à l'idée de le voir évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, particulièrement réputé pour faire progresser les talents offensifs qu'il a à disposition. Et ça n'a pas raté, puisque très vite, l'international ibérique s'est fait une place, et s'il n'est pas encore totalement indiscutable, il affiche 5 buts et 2 passes décisives en 9 rencontres toutes compétitions confondues.

Guardiola est épaté

Mais ce qui interpelle le plus, c'est son positionnement sur le terrain. Ailier de base, Ferran Torres a évolué en pointe de l'attaque ces derniers temps, comme face à l'Olympiakos mercredi soir. Friand des repositionnements, Guardiola a ainsi misé sur l'Espagnol pour remplacer Sergio Agüero. Un pari réussi, puisqu'en faux-neuf, le joueur formé à Valence a montré avoir les qualités nécessaires pour évoluer à ce poste, pourtant inédit pour lui. « Il a un grand sens du but et c'est un joueur qui se déplace très bien sur le terrain », résumait le coach catalan fin octobre.

Après Haaland et Mbappé, il est devenu le troisième joueur le plus jeune à inscrire quatre buts de suite dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, avec Valence la saison dernière, puis à trois reprises cette saison sous la tunique des Skyblues. De son côté, Marca explique que Pep Guardiola est impressionné par le joueur. Pas uniquement à cause de ce qu'il montre sur le terrain, mais aussi en raison de son comportement et de son attitude, notamment avec les séances d'entraînement supplémentaires qu'il ajoute à son programme déjà chargé afin de gagner du muscle. Les deux hommes ont d'ailleurs le même cuisinier. Le début d'une très belle histoire ?