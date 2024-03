Ligue 1 : Monaco s’impose difficilement, Metz remporte le match de la peur

Le multiplex de ce dimanche de la 25e journée de Ligue 1 n’était pas le plus séduisant. Pourtant, plusieurs enjeux de taille accompagnaient ces trois rencontres. Pour Monaco, en déplacement à Strasbourg, la défaite était interdite, surtout suite au succès de Lens face à Brest hier (1-0). Et la mission a été remplie pour le club de la Principauté. Malgré un contrôle certain de la possession en première période, les Monégasques n’ont pas trouvé la créativité pour tromper la défense alsacienne. Le verrou a finalement sauté lors du second acte grâce à l’association entre Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir qui a amené au but du deuxième (0-1, 72e). Avec le premier but de la saison du futur international marocain, Monaco consolide sa troisième place et revient à un point de Brest, deuxième.

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 31 25 -11 9 4 12 27 38 11 Toulouse 29 25 -6 7 8 10 27 33 12 Le Havre 27 25 -6 6 9 10 25 31 13 Montpellier 26 25 -5 6 9 10 29 34 14 Strasbourg 26 25 -13 6 8 11 25 38 15 Nantes 25 24 -13 7 4 13 23 36 16 Lorient 25 25 -14 6 7 12 33 47 17 Metz 23 25 -15 6 5 14 22 37 18 Clermont 17 25 -25 3 8 14 17 42 Voir le classement complet

Strasbourg n’a toujours pas gagné dans l’élite en 2024 et s’enlise à la 14e place de Ligue 1. L’une des autres rendez-vous immanquables de l’après-midi, Metz a remporté le match à ne pas perdre face à Clermont. Solides défensivement face à des Auvergnats sans créativité, les Grenats se sont imposés sur un penalty transformé par Georges Mikautadze. Avec cette victoire, Metz relègue Clermont à six points et revient à deux points du premier non-relégable, Nantes. Pour finir, Le Havre a fait un bon de quatre places au classement en s’imposant contre Toulouse grâce au seul but d’Opéri. Le Havre est désormais douzième et n’est qu’à deux points de son adversaire du jour, juste devant lui.

Tous les résultats de 15h

Metz 1-0 Clermont : Mikautadze (33e)

Strasbourg 0-1 Monaco : Ben Seghir (73e)

Le Havre 1-0 Toulouse : Operi (60e)