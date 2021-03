Manchester United signe un contrat juteux pour son nouveau sponsor maillot

Fini Chevrolet, Manchester United a signé un nouveau contrat de sponsoring maillot pour les prochaines saisons. Le club anglais affichera désormais la société allemande de logiciels à distance TeamViewer.

La suite après cette publicité

Manchester United va signer le plus gros contrat de sponsoring maillot de la Premier League. Un contrat de plus de 272 millions pour les cinq prochaines saisons. Les Red Devils percevront donc plus de 55 millions d’euros par an. Les deux parties négocient actuellement un autre contrat sponsoring pour son équipement d’entraînement comme le précise Sky Sports. Cet accord, en pleine crise sanitaire, rivalise avec le contrat du FC Barcelone et son sponsor Rakuten qui lui offre 54 millions d’euros par saison. TeamViewer devient le sixième sponsor de l’histoire de Manchester United.