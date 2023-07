Le Borussia Dortmund veut chiper Warren Zaïre-Emery au PSG !

La suite après cette publicité

Après avoir perdu Jude Bellingham cet été suite à son transfert retentissant au Real Madrid, le Borussia Dortmund veut se renforcer dans l’entrejeu. Connu pour sa capacité à développer et faire progresser des pépites, le club de la Ruhr prospecte sur le mercato. Les Marsupiaux qui ont déjà recruté cet été Felix Nmecha (Wolfsbourg) et Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) auraient d’ailleurs un œil en Ligue 1 et du côté du Paris Saint-Germain.

A en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, la formation allemande aurait coché le nom de Warren Zaïre-Emery en vue de cet été. Seulement âgé de 17 ans, le milieu de terrain francilien a été une belle surprise de la saison dernière. Grand espoir de la formation du Paris Saint-Germain, le vainqueur de l’Euro U17 2022 a eu la possibilité de disputer 31 rencontres dont 3 en Ligue des Champions pour deux buts inscrits. Une année de découverte très prometteuse pour un élément dont le contrat court jusqu’en juin 2025.

Le PSG veut le prolonger

Connu pour sa faculté à développer les pépites de demain, le Borussia Dortmund aurait donc démarré les négociations en se rapprochant à la fois de l’entourage du joueur, mais aussi du Paris Saint-Germain. Pour autant, le club francilien n’entend pas perdre son joueur. Pépite symbolisant la réussite de la formation parisienne, Warren Zaïre-Emery est placé en haute estime par le Paris Saint-Germain qui compte d’ailleurs démarrer des négociations pour le prolonger.

Pour autant, rien n’est acté dans ce dossier où le Borussia Dortmund jouera sa carte jusqu’au bout. Également dans le viseur d’Arsenal et de Manchester City, Warren Zaïre-Emery est l’objet d’une vraie lutte. Bien qu’en position de force pour l’instant, le Paris Saint-Germain sait néanmoins qu’il va vite falloir se montrer convaincant dans le projet d’avenir proposé à son grand talent.