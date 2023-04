Chelsea : le terrible coup de gueule de Frank Lampard

La suite après cette publicité

Les mots de Todd Boehly n’ont pas eu l’effet attendu. Après la défaite face à Brighton, le patron de Chelsea était descendu dans les vestiaires afin de parler à ses joueurs pendant près d’une heure. L’homme d’affaires américain a pointé du doigt certains joueurs tout en indiquant qu’il attendait plus de la part de tout le monde. Une réaction était donc espérée mardi soir face au Real Madrid en 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions. Mais comme à l’aller, les Londoniens se sont inclinés 2 à 0. Malgré du mieux dans le jeu, ils n’ont pas réussi à faire tomber des Merengues, friables par moment.

Après la rencontre, Frank Lampard s’est exprimé devant les médias comme le veut la tradition. Et l’entraîneur intérimaire des Blues a été très critique envers l’arbitrage. En effet, il estime qu’Eder Militão aurait dû recevoir un deuxième carton jaune à la 54e suite à une faute sur Trevoh Chalobah. Les esprits s’étaient d’ailleurs échauffés entre les joueurs après ce geste. Mais l’arbitre a jugé que le défenseur madrilène ne méritait pas d’être sanctionné. Ce qui a fait enrager Chelsea, qui souhaitait qu’il écope d’un deuxième carton jaune (après un premier reçu à la 21e), synonyme d’expulsion.

Lampard est fou de rage

Lampard est revenu sur ce tournant du match. «Militão ? Pour moi, c’est un carton rouge… et il vous reste une demi-heure contre le Real Madrid avec un joueur de moins (…) Pour moi, c’était un deuxième jaune. Je ne vais pas dire ce que je pense. Mais dans cette faute sur une attaque dans le dernier tiers, c’était un second jaune. Ce qui signifie un rouge (Militao ayant déjà été averti à la 21e). Une expulsion change tout. Il restait une demi-heure avec un joueur en moins.» Ce n’est pas le seul reproche que l’ancien international anglais a fait au corps arbitral hier soir.

«Ils (les arbitres) n’ont ajouté que 3 minutes de temps additionnel en première période et l’action de Militao…», a-t-il lâché très agacé. Il l’a également été lorsque les journalistes l’ont questionnés sur ses choix tactiques, notamment celui de miser sur un système avec une défense à 5 (trois centraux et deux pistons) alors que son équipe devait absolument marquer. J’ai réfléchi à la meilleure façon de relever la tête et de marquer un but. Parce qu’en marquant un but, tout pouvait changer. Il admis que son équipe avait été trop tendre face au but tout en précisant : «je sais que personne n’aime se féliciter après une défaite, mais je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés ce soir (hier).» Le seul point positif de la soirée à l’écouter, sachant que son équipe a encore encaissé deux buts sans en mettre un seul.