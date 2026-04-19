Le PSG se paye l’OL

C’est l’une des affiches incontournables de notre championnat, un rendez-vous que tous les fans de la Ligue 1 cochent sur le calendrier. Ce dimanche soir, le Parc des Princes revêt ses habits de lumière pour un duel entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, deux clubs historiques du football français qui totalisent à eux deux 20 titres de champion. Mais à l’aube du sprint final de cette saison, la dynamique des deux équipes est diamétralement opposée.

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D’un côté, le PSG ressemble à un rouleau compresseur inarrêtable. Leaders incontestés avec 4 points d’avance sur Lens (et un match en retard), les Parisiens survolent les débats. Surtout, les hommes de Luis Enrique arrivent gonflés à bloc après avoir dominé sans discussion aucune Liverpool (4-0 sur les deux matchs) pour se hisser dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Avant de défier le Bayern Munich fin avril, Paris veut plier le championnat. En face, l’OL (5e) de Paulo Fonseca joue sa survie. S’ils ont enfin stoppé l’hémorragie le week-end dernier en retrouvant le chemin de la victoire contre Lorient (2-0) après deux mois de disette, les Gones savent que la route vers le podium passe par un exploit majuscule dans la capitale. Le problème ? Lyon n’a plus battu le PSG depuis trois ans et reste sur une série noire de défaites.

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Parmi les nombreux paris proposés par Betclic pour cette rencontre PSG-OL, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de notre rédaction au vu des forces en présence :

Les deux équipes marquent et le PSG l’emporte, cote à 2,36

C’est la tendance lourde de ce classique du championnat français. Jetez un œil aux dernières confrontations au Parc ou au Groupama Stadium : 3-2, 3-2, 3-1, 4-1… Les matchs entre Paris et Lyon sont toujours riches en buts. Le PSG (meilleure attaque et défense du championnat) va inévitablement imposer sa loi à domicile. Cependant, avec l’absence de Nuno Mendes et un OL qui joue sa survie dans la course au Top 4, les Lyonnais vont prendre des risques au Parc et tenter de profiter de la fatigue parisienne. Voir l’OL sauver l’honneur mais s’incliner face à l’armada parisienne est le scénario le plus cohérent. À 2,36, c’est le pari idéal !

But d’Endrick face au PSG, cote à 3,90

C’est le pari de l’instinct. Le jeune prodige brésilien de l’OL traverse une période de disette inhabituelle, lui qui court après un but en championnat depuis la fin du mois de janvier. Mais les grands joueurs choisissent les grands soirs pour se réveiller. Aligné à la pointe de l’attaque rhodanienne et soutenu par un Tolisso ultra-décisif cette saison, Endrick aura des espaces à exploiter dans le dos de la charnière parisienne. Marquer au Parc des Princes face à la meilleure équipe européenne de ces derniers mois serait le meilleur moyen de relancer sa saison et de faire taire les critiques à son encontre. À près de 4,00, la cote est trop belle pour être ignorée.

Deux buts ou plus d’Ousmane Dembélé, cote à 4,05

"Dembouz" marche littéralement sur l’eau en ce moment ! L’ailier parisien est dans une grande forme à l’approche de la demi-finale de C1 face au Bayern. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : il vient de claquer un doublé face à Toulouse en Ligue 1, suivi d’un nouveau doublé magistral à Anfield face à Liverpool cette semaine ! Intenable sur son côté droit face à une défense lyonnaise privée de Tagliafico (suspendu), l’international français pourrait bien faire vivre un calvaire à l’arrière-garde de l’OL. Tenter le "back-to-back-to-back" de doublés pour le Ballon d’Or 2025 à 4,05 est un coup de poker génial !

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Exemple : Vous misez 100€ sur un but de Endrick contre le PSG (cote à 3,90). Si l’attaquant international brésilien réussit à marquer, vous empochez 390 € ! Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 100€ en feebets.

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