Le FC Barcelone pète un câble en coulisses

Le FC Barcelone ne profite pas de sa trêve. Hier, les Catalans ont annoncé l’extension des abonnements au stade Montjuïc jusqu’à la fin de cet exercice 2024-25 et par ricochet qu’ils ne retrouveront pas le Camp Nou avant la saison prochaine en raison de retards sur le chantier. Une mauvaise nouvelle pour le club présidé par Joan Laporta, qui en a appris d’autres ces derniers jours. Tout d’abord, les Blaugranas sont très inquiets concernant les blessures et le fameux virus FIFA durant cette trêve internationale.

La suite après cette publicité

Le virus FIFA inquiète le Barça

Hier soir, Pau Cubarsi (18 ans) a été touché à la cheville lors de la rencontre face aux Pays-Bas (2-2). Il est sorti grimaçant à la 38e minute de jeu, un peu avant la fin de la première mi-temps. Le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, a donné de ses nouvelles un peu plus tard dans la soirée. « C’est sa cheville, c’est une entorse. Nous voulons le récupérer d’ici dimanche et nous verrons comment il évolue. Cela ne semble pas trop grave, mais il ne reste que quelques jours et nous devons être prudents. » Une mauvaise nouvelle pour l’Espagne mais aussi pour le FC Barcelone, qui pourrait retrouver son joueur blessé.

La suite après cette publicité

Dans l’émission El Chiringuito, certains ont ainsi rapidement demandé à Luis de la Fuente de le laisser quitter le rassemblement. «Il devrait le libérer et ne pas nuire au Barça», a expliqué un journaliste. Un autre a déclaré : «laissez-le rentrer chez lui.» Un avis que partage le Barça, qui doit déjà composer avec la blessure d’Iñigo Martinez, qui souffre d’une paraménisite interne au genou droit. Finalement, la sélection espagnole a officialisé le retour de Cubarsi dans son club.

Un bras de fer avec les sélections

Pour autant, la blessure de Cubarsi n’est pas une bonne nouvelle d’autant que le club doit affronter Osasuna le 27 mars prochain, en match en retard de la Liga. La rencontre avait été annulée il y a quelques jours à la suite du décès du médecin du Barça. La Liga a donc décidé que le match se jouerait dans 6 jours. Sauf que les Culés n’auront pas tout leur effectif à disposition. Outre les joueurs blessés, plusieurs éléments seront encore avec leur sélection nationale, à l’image de Gerard Martín, Fermín et Pablo Torre qui seront avec l’Espagne U21 ou d’Héctor Fort qui sera sur le pont avec les U19 espagnols. Idem pour Raphinha.

La suite après cette publicité

Buteur hier soir lors de la victoire 2 à 1 du Brésil face à la Colombie lors des éliminatoires au Mondial 2026, l’ancien joueur de Rennes ne sera pas rentré à temps à Barcelone puisque la Seleção ne compte pas le lâcher avant la fin de la trêve alors que le pays va affronter l’Argentine dans la nuit de mercredi à jeudi. Son retour à temps sera donc impossible et il va manquer le match très important face à Osasuna assure Sport. En revanche, il reste un mince espoir pour Ronald Araujo, qui pourrait être libéré avant par Marcelo Bielsa alors que l’Uruguay affrontera la Bolivie le 25 mars. Il pourrait donc être disponible pour le match contre Osasuna. Le Barça, qui est en colère, croise les doigts.