Serie A : Crotone prend le meilleur sur l'Hellas Vérone

En Italie, on jouait encore la 36e journée de Serie A ce jeudi soir et au Stadio Ezio Scida, Crotone (20e, 18 pts) défiait l'Hellas Vérone (10e, 43 pts) dans un match sans enjeu puisque les deux équipes ne jouaient plus rien.

Grâce à des buts d'Ounas (2e) et Simy (75e), les locaux se sont imposés 2-1 (les visiteurs avaient réduit l'écart grâce à un but de Molina contre son camp à la 87e) pour passer dix-neuvièmes au classement. De leur côté, les Gialloblu ne quittent pas leur dixième place.