Real Madrid : le duel entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo est lancé

Depuis plusieurs semaines, il est redevenu l’un des meilleurs joueurs du monde et a fait taire tous ses détracteurs. Arrivé librement l’été dernier en provenance du PSG, Kylian Mbappé réalise une première saison contrastée avec le Real Madrid. Après avoir connu plusieurs difficultés à s’adapter à cette nouvelle équipe et à ce nouvel environnement, le Bondynois a eu du retard à l’allumage. Après une année 2024 compliquée entre une fin d’aventure en eau de boudin avec Paris et un Euro raté avec la France, l’attaquant de 26 ans n’a pas été aidé par des problèmes extra-sportifs qui l’ont forcément affecté lors des derniers mois. Pour autant, sa montée en puissance se fait ressentir depuis plusieurs semaines et le numéro 9 des Merengues tourne désormais à plein régime.

La suite après cette publicité

Ce samedi, le Madrilène a encore rayonné face au Real Valladolid (0-3). Auteur de son premier triplé sous la tunique madrilène, Mbappé a été le grand artisan de la victoire sur la pelouse de la lanterne rouge. Une performance grandiose qui avait forcément ravi le capitaine des Bleus après la rencontre : «j’ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer aux trois postes de l’attaque, que je devais m’adapter à l’équipe et maintenant les deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, au centre, à gauche. Mes mouvements se font naturellement avec mes coéquipiers et nous devons continuer. Je peux dire que je dois les aider, ainsi que toute l’équipe, car ce que nous voulons, c’est que Madrid gagne. Si je suis Pichichi, c’est bien, je l’ai été plusieurs fois dans ma carrière, mais je veux gagner des titres avec l’équipe.»

Kylian Mbappé marche sur les pas de Cristiano Ronaldo

Alors qu’il avait érigé la barre des 40 buts toutes compétitions confondues comme un objectif pour sa première saison à Madrid, Kylian Mbappé est bien parti pour atteindre cette altitude avec 21 buts inscrits en 31 rencontres jusqu’ici. Auteur de 8 buts lors des 5 derniers matches, l’ancien de l’AS Monaco est en grande forme et est donc devenu le premier Madrilène à marquer un triplé à l’extérieur en Liga depuis Alvaro Morata. Pour autant, la presse espagnole ne compare pas Mbappé avec l’attaquant de l’AC Milan ce lundi. En effet, Marca a décidé de faire sa Une en expliquant que Kylian Mbappé est dans un meilleur rythme que Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

En effet, alors que le Portugais a bouclé sa première cuvée avec la Maison Blanche en inscrivant 33 buts, Kylian Mbappé est bien parti pour dépasser son idole comme l’explique le média madrilène. En revanche, le Portugais avait atteint ce total en seulement 35 rencontres alors que les Merengues n’avaient pas eu autant de matches à l’époque et qu’ils avaient été rapidement éliminés en Coupe du Roi par Alcorcon et en Ligue des Champions face à l’OL. Alors que Mbappé compte déjà 31 matches fin janvier, nul doute qu’il va dépasser largement le nombre de matches disputés par CR7 lors de sa première saison dans la capitale ibérique. Reste à savoir si cela sera suffisant pour dépasser son nombre de buts. Pour la presse espagnole, cela ne fait néanmoins aucun doute…