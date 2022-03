Nacho Monreal se lâche sur Mesut Özil

La suite après cette publicité

Interviewé par le magazine anglais FourFourTwo, l’ancien joueur d’Arsenal Nacho Monreal a évoqué le cas de son ancien coéquipier chez les Gunners Mesut Özil. Selon l’Espagnol de 36 ans, le milieu offensif allemand avait beaucoup trop de problèmes pour être performant. Il raconte aussi que les choses se sont mal terminées entre Özil et Arsène Wenger.

« Le problème d'Özil, c'est qu'il avait des problèmes avec tout le monde. Ça s'est mal terminé avec Wenger, il n'a pas joué les derniers matchs avec lui, puis Emery a essayé de le ramener et d'en faire notre leader. Au début, il lui a donné beaucoup de confiance et Mesut a beaucoup joué, mais l'entraîneur a compris qu'il y avait d'autres coéquipiers qui étaient en meilleure condition. Özil était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, l'un des mieux payés, mais ils ont vu qu'il n'était pas au niveau requis. En tant que personne, il était bon avec tout le monde mais il a aussi raté beaucoup de matchs à cause d'une blessure », explique l’arrière gauche qui joue actuellement à la Real Sociedad.