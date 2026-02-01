Mercato Real Madrid : Florentino Perez a pris trois grandes décisions

La mauvaise passe du Real Madrid pourrait avoir de lourdes conséquences sur le long terme. Après plusieurs réunions en interne, les dirigeants et techniciens du club merengue s’accordent maintenant sur la nécessité d’ajustements ciblés. Deux postes concentrent particulièrement les préoccupations à Valdebebas : celui de défenseur central et celui de milieu défensif, identifiés comme prioritaires dans la réflexion sportive après les manquements observés depuis le début de saison.

Si Florentino Perez et ses équipes veulent laisser du temps, la débâcle face à Benfica a néanmoins ravivé certaines inquiétudes, alors qu’elles semblaient s’être atténuées après le départ de Xabi Alonso et les premiers pas d’Álvaro Arbeloa. Pour autant, le Real ne compte pas infléchir sa ligne directrice à court terme, malgré les appels à des recrutements immédiats. Pourtant, AS explique qu’en interne, le constat est clair : l’équipe a besoin de profils capables d’apporter plus de maîtrise avec le ballon et davantage d’impact physique.

Vitinha et Kees Smit toujours favoris

Le club reste toutefois très réticent à l’idée d’agir lors du mercato hivernal, malgré des propositions reçues ces derniers jours. Certains joueurs, notamment en défense, sont considérés comme en fin de cycle et pourraient vivre leurs derniers mois sous le maillot merengue. Autre décision prise, au milieu de terrain, le Real Madrid souhaite rester fidèle à sa stratégie : miser sur des joueurs de moins de 20 ans, sauf opportunité libre. Vitinha, déjà évoqué comme le rêve du Real Madrid, fait l’unanimité sur le plan sportif, mais la position du PSG complique sérieusement le dossier.

D’autres pistes sont à l’étude, dont celle menant à Kees Smit (AZ Alkmaar). Enfin, concernant Alvaro Arbeloa, l’avenir dépendra directement des prochains résultats, lui qui a perdu du crédit auprès de son vestiaire cette semaine. Malgré les derniers résultats, le club se veut patient et assure qu’aucun contact n’a été noué avec un autre entraîneur à ce stade. Le Real Madrid souhaite donc laisser le temps à son nouveau manager, tout en préparant de grandes manœuvres pour l’été prochain. Sans parler de «grand ménage», une expression jugée excessive en interne, le club veut revenir au premier plan au plus vite.