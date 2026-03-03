OM : Kondogbia revient sur les semaines mouvementées

À la veille du match de Coupe de France entre l’OM et Toulouse, le milieu marseillais, Geoffrey Kondogbia, a évoqué en conférence de presse le contexte agité qui entoure le club ces dernières semaines. Les Phocéens traversent une nouvelle période de turbulences sportives et institutionnelles, marquée par de mauvais résultats, des tensions internes et plusieurs changements dans l’encadrement, dont le départ de Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Dans ce climat instable, l’arrivée sur le banc de Habib Beye a notamment symbolisé la volonté du club phocéen de relancer une dynamique alors que la pression reste forte autour de l’équipe sur cette fin de saison.

La suite après cette publicité

« Le football ce sont des cycles. Le plus important c’est de pouvoir s’adapter et c’est ce qu’on essaye de faire au quotidien. On a un match demain qui est capital pour nous et c’est peut-être humain d’avoir des pensées sur des situations mais je ne pense pas qu’il faille dépenser de l’énergie sur certains sujets. (…) On s’essaye de s’adapter. La chose la plus importante, c’est de pouvoir s’adapter, on essaye de le vivre assez normalement et de se dire que c’est des choses qui arrivent souvent à Marseille, ses entraîneurs etc. On voit aussi que ça se passe aussi dans plusieurs clubs donc c’est la réalité du football aujourd’hui, c’est la réalité que vivent les joueurs de foot. On essaye de se focaliser vraiment sur ce qu’on contrôle : les entraînements ». Après le succès face à l’OL, l’OM veut frapper en fort en Coupe de France pour continuer sa guérison.