Le LOSC annonce l’arrivée de Başar Önal !

Le LOSC poursuit son recrutement tourné vers la jeunesse avec l’arrivée officielle de Başar Önal. L’ailier gauche turc de 22 ans, international Espoirs, s’est engagé pour 4 saisons avec les Dogues, jusqu’en juin 2030. Formé aux Pays-Bas du côté de De Graafschap, où il a rapidement fait ses débuts professionnels à seulement 17 ans, le joueur a ensuite franchi un cap avec le NEC Nimègue. Révélé en Eredivisie grâce à sa vitesse, sa capacité d’élimination et son efficacité dans le dernier tiers, Önal sort d’une saison particulièrement convaincante avec 9 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

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Le LOSC officialise l’arrivée de l’international Espoir turc, Başar Önal. L’ailier gauche a signé un contrat de 4 années qui le lie au club jusqu’en 2030.



Le communiqué 👉 https://t.co/7Vt3GCYlK5



𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒕𝒂 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 𝑩𝒂𝒔̧𝒂𝒓 ❤️🤍… pic.twitter.com/kJ41oekMMf — LOSC (@losclive) July 8, 2026

Le joueur a d’ailleurs livré ses premiers mots : « je suis vraiment heureux de rejoindre le LOSC. C’est une grande étape pour moi et ma famille. La mentalité du club m’a attiré, et je pense m’épanouir ici. C’est un grand club, avec de bons supporters, une belle ambiance et de superbes installations. Je veux suivre l’exemple de Burak Yilmaz ou Yusuf Yazici, de grands joueurs turcs qui ont réussi ici. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et me mettre au travail. Allez le LOSC ! »