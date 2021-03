Ligue des champions : Erling Haaland élu joueur de la semaine

Ce mardi soir, le Borussia Dortmund a éliminé le FC Séville, après avoir concédé le nul 2-2 en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les Allemands s'en sont une nouvelle fois remis à Erling Braut Haaland, auteur de deux buts. Le Norvégien en est à 10 buts en 6 matches de C1 cette saison.

La suite après cette publicité

Erling Haaland a marqué 20 buts en 14 matches de Ligue des Champions, devenant le joueur le plus rapide à atteindre cette barre dans la compétition, et ce en 10 rencontres de moins que le précédent détenteur du record (24 pour Harry Kane). Il a pour cette raison été désigné joueur de la semaine de la Ligue des champions. Il devance Keylor Navas, éblouissant dans le but du PSG face à Barcelone, Fabinho, précis dans l'entrejeu des Reds contre Leipzig et Sergio Oliveira, auteur d'un doublé avec Porto sur la pelouse de la Juventus.