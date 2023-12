SPL : Cristiano Ronaldo et Karim Benzema vont recevoir des cadeaux XXL

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema sont deux des plus grandes stars de Saudi Pro League. En s’exilant dans le Golfe, ils ont pris une tout autre dimension. À tel point que ces derniers pourraient être récompensés en ces périodes de fêtes de Noël. D’après plusieurs sources du Sun, certaines équipes d’Arabie saoudite ont prévu d’offrir d’incroyables cadeaux à leurs meilleurs joueurs.

Parmi ces offrandes, des voitures luxueuses. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema pourraient en effet recevoir une Ferrari SF90 Spider, une Bugatti ou bien une Lamborghini. Des montres ont également été commandées par des clubs saoudiens, probablement à destinations des plus grandes stars qui font rayonner la Saudi Pro League rapporte The Sun, ainsi que des forfaits de vacances.