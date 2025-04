C4 : la Fiorentina et le Betis valident leur billet pour les demi-finales

Victorieuse 2-1 à l’aller, la Fiorentina a su contenir Celje au retour (2-2) et décroche ainsi sa place en demi-finales d’Europa Conference League. Rolando Mandragora, bien servi dans la surface par Marin Pongračić, a profité de l’espace pour placer le ballon dans le coin gauche du but et ouvrir le score dès la première mi-temps (37e, 1-0). Peu après, Aljoša Matko a tenté sa chance d’une frappe lointaine. Vigilant, David De Gea a détourné le tir qui prenait la direction du côté droit du but. Le ballon est sorti en corner, offrant une opportunité supplémentaire au NK Celje.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Matko (54e) puis Nemanic (65e) ont permis à Celje de doubler la Fiorentina, mais Moise Kean a rapidement réduit l’écart en marquant à la 68e minute. De son côté, le Betis s’est mesuré à Jagiellonia dans une rencontre longtemps indécise. Juste avant la pause, Kristoffer Hansen a cru ouvrir le score pour les Polonais grâce à une belle passe et une finition clinique sur la droite du gardien. Mais les célébrations ont été de courte durée : l’arbitre Clément Turpin a eu recours à la VAR et a finalement annulé le but pour une position de hors-jeu. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir le match se débloquer. Cédric Bakambu a donné l’avantage au Betis à la 78e minute, avant que Churlinov ne remette les deux équipes à égalité seulement trois minutes plus tard (81e). Le match s’est terminé sur un score de parité (1-1), suffisant pour envoyer le club andalou en demi-finales où il affrontera donc la Fiorentina.