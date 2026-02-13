Real Madrid : Alvaro Arbeloa tacle à son tour le Barça

Il y a quelques jours, Hansi Flick s’était distingué en conférence de presse en lâchant un petit tacle au Real Madrid. Interrogé sur le fait que le Barça avait eu un parcours assez tranquille en Coupe du Roi, le coach allemand avait lâché : «demandez au Real Madrid», sous-entendant évidemment qu’il fallait plutôt s’en prendre au Real Madrid, éliminé de manière grotesque par Albacete, club de D2.

Alors ce vendredi matin, après la gifle reçue par le Barça face à l’Atlético (0-4) dans cette même Coupe du roi, Alvaro Arbeloa a été amené à réagir au résultat. Et il a été plutôt taquin. «La défaite 4-0 de Barcelone ? Je n’ai rien à dire ou commenter. Demandez plutôt au FC Barcelone et à Hansi Flick», a-t-il ainsi lancé. De bonne guerre.