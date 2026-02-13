Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : Alvaro Arbeloa tacle à son tour le Barça

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Álvaro Arbeloa @Maxppp

Il y a quelques jours, Hansi Flick s’était distingué en conférence de presse en lâchant un petit tacle au Real Madrid. Interrogé sur le fait que le Barça avait eu un parcours assez tranquille en Coupe du Roi, le coach allemand avait lâché : «demandez au Real Madrid», sous-entendant évidemment qu’il fallait plutôt s’en prendre au Real Madrid, éliminé de manière grotesque par Albacete, club de D2.

La suite après cette publicité

Alors ce vendredi matin, après la gifle reçue par le Barça face à l’Atlético (0-4) dans cette même Coupe du roi, Alvaro Arbeloa a été amené à réagir au résultat. Et il a été plutôt taquin. «La défaite 4-0 de Barcelone ? Je n’ai rien à dire ou commenter. Demandez plutôt au FC Barcelone et à Hansi Flick», a-t-il ainsi lancé. De bonne guerre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Álvaro Arbeloa
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier