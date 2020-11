Les compositions probables de France - Suède

La suite après cette publicité

La France a réussi un coup formidable en allant s'imposer au Portugal samedi dernier. Elle est désormais qualifiée pour le Final 4 de la Ligue des Nations en octobre 2021. Avant cela, il reste un match à disputer et c'est la Suède qui se présente au Stade de France ce mardi soir (à suivre en live commenté sur FM). Cette rencontre n'aura aucune incidence sur le classement des Bleus mais pas pour les Suédois. Ces derniers peuvent éviter la dernière place du groupe 3, selon leur résultat et celui de la Croatie, qui recevra dans le même temps la Seleção.

Didier Deschamps ne reconduira pas le onze qui s'est imposé à Lisbonne et pour cause. N'Golo Kanté est suspendu, alors que Kylian Mbappé, blessé depuis le début du rassemblement, sera de retour sur le terrain et postule même à une place de titulaire dans le 4-4-2 qu'a promis le sélectionneur hier en conférence de presse. Lloris le capitaine sera à nouveau présent dans les buts avec une défense modifiée aux deux tiers puisque Varane est annoncé titulaire, alors que Dubois, Lenglet et Digne remplaceraient Pavard, Kimpembe et Hernandez.

Mbappé titulaire ?

Au milieu, il devrait y avoir pas mal de changements en revanche. Après avoir fêté sa première sélection contre la Finlande, Marcus Thuram est pressenti pour démarrer côté gauche, tandis que Mbappé pourrait prendre le couloir droit. Dans l'axe, Pogba, qui a débuté les deux dernières rencontres, serait maintenu dans le onze et formerait un duo pour le moins original à la récupération. En effet, après avoir servi sur le flanc droit, Moussa Sissoko devrait être cette fois-ci aligné dans l'axe, aux côtés du Mancunien. Enfin devant, Griezmann est bien parti pour faire équipe avec Giroud.

En face, le sélectionneur des Blågult devrait aligner peu ou prou la même équipe qui a battu la Croatie samedi soir. Olsen sera titulaire dans le but avec une défense inchangée puisque Lustig et Bengtsson seront présents à droite et à gauche, alors que Lindelöf et Danielson se chargeront de l'axe. Dans ce 4-4-2, on devrait retrouver Larsson et Svensson sur les côtés. Titulaire à gauche il y a trois jours, Forsberg sera sans doute présent dans l'axe cette fois et fera équipe avec Olsson puisqu'Ekdal est suspendu. Devant, Berg devra mobiliser les défenseurs pour offrir de la liberté d'action à Kulusevski, le nouvel homme fort de cette sélection.