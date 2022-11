JT Foot Mercato : la guerre est finie entre Kylian Mbappé et les cadres des Bleus

La suite après cette publicité

Bromances en Équipe de France

Entre Kylian Mbappé et certains cadres de l'équipe de France, la mayonnaise n'a pas toujours pris. On pense notamment à la relation Griezmann-Mbappé. Leader technique des Bleus à l'Euro 2016, *Griezmann** a vu ce rôle être remis en cause avec l'émergence de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2018. Depuis, le crack de Bondy a explosé, pendant que le natif de Mâcon peine toujours à retrouver son niveau. Aujourd'hui, le leader des Bleus est bel et bien l'attaquant du PSG. Mais face à l'Australie mardi, les deux attaquants ont affiché une réelle complicité et ont échangé de nombreux ballons et sourires. Comme l'impression que les deux hommes prenaient du plaisir à évoluer ensemble.

Un duo de feu pour les Bleus

Et ce n'est pas le seul Bleu avec lequel la star du PSG s'entend mieux. Après une victoire de la France face à la Bulgarie, Olivier Giroud s'était plaint que les « ballons n'arrivent pas ». Un tacle caché à son coéquipier Kylian Mbappé qui avait alors répondu en expliquant que son profil était différent d'un Karim Benzema. Ce dernier forfait, Kylian Mbappé est forcé d'évoluer avec Giroud en point d'appui. Mais après l'histoire du pivotgang avec le PSG, le crack de Bondy semble aujourd'hui très heureux de former ce duo avec l'attaquant de l'AC Milan. Pour preuve, le journal L'Equipe revient dans son édition du jour sur la relation entre Mbappé et Giroud et ça se passe très bien, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Les deux hommes partagent de nombreux moments et affichent une complicité retrouvée : échauffement, exercice en duo, repas à la même table, ces derniers sont souvent aperçus ensemble.

Complicité au PSG

Passé au PSG entre 2017 et 2019, Dani Alves était présent au tout début de la bromance entre Neymar et Mbappé. Depuis, la relation entre les deux hommes s'est détériorée. Interrogé à ce sujet lors d'une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le Brésilien s'est évidemment rangé du côté de son pote Neymar. « Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre qui évolue à ses côtés. Tes coéquipiers mettent en valeur tes qualités. Mbappé est un phénomène, mais il n’a pas encore compris que ceux qui jouent avec lui en attaque (Neymar et Lionel Messi, ndlr) sont des plus grands phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou se risque à faire. Vous devez être intelligent afin de profiter de leur potentiel. Ce sont deux génies du foot. Je pense bien manier la balle, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais la balle. Et si je joue avec Ney, c’est pareil. Si Mbappé leur donne la balle, il marquera 150 buts ». Reste à savoir si le principal intéressé prendra en compte ce conseil.