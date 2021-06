PL : les 5 nommés pour le titre de meilleur entraîneur

Cette saison, Pep Guardiola a raflé un nouveau titre de Champion d’Angleterre avec Manchester City. Le technicien espagnol a encore une fois redoublé de créativité tactique. Dans un championnat rempli d’entraîneurs de renom, il a encore pris le meilleur sur ses adversaires. Mais d’autres n’ont pas démérité.

Comme chaque année, la Premier League va élire le meilleur entraîneur de la saison. Elle vient de dévoiler les cinq nommés pour ce titre. Pep Guardiola est sans surprise dans cette liste aux côtés de Marcelo Bielsa, impressionnant avec Leeds, ou encore de David Moyes, Brendan Rodgers et Ole Gunnar Solskjaer.

