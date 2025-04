Liga : le FC Barcelone renverse le Celta de Vigo dans un match fou !

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré sa défaite face au Borussia Dortmund cette semaine (1-3), le FC Barcelone retrouvait son antre de Montjuïc, où il accueillait le Celta de Vigo. Pour les Catalans, l’objectif était clair : prendre provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid. En face, les Galiciens voulaient rebondir après leur défaite contre l’Espanyol la semaine passée (0-2) et poursuivre leur sprint final dans la course à la Ligue Europa de la meilleure des façons. Côté catalan, Hansi Flick optait pour son traditionnel 4-3-3, laissant Lamine Yamal au repos, remplacé par Ferran Torres. En défense centrale, Iñigo Martínez était préféré à Ronald Araújo, également laissé sur le banc, tandis que Pedri retrouvait sa place au milieu de terrain. Pour les visiteurs, Claudio Giráldez alignait un 4-1-4-1, avec un secteur offensif animé par Iglesias, seul en pointe, ainsi que Swedberg et Durán sur les ailes gauche et droite. Iago Aspas débutait sur le banc.

La suite après cette publicité

La partie démarrait fort pour les Blaugranas. Fermín López centrait en retrait pour Robert Lewandowski, dont le tir frôlait le cadre (2e). Les locaux monopolisaient le ballon et ouvraient rapidement le score. Ferran Torres héritait du cuir plein axe. Non attaqué, l’Espagnol se retournait, avançait jusqu’à la surface et décochait une frappe croisée du droit qui battait Guaita (1-0, 12e). Mais à la surprise générale, cet avantage allait être de courte durée. Quelques instants plus tard, Durán, lancé côté droit, centrait à ras de terre vers le point de penalty. Szczęsny manquait totalement sa sortie, laissant le ballon filer jusqu’à Iglesias, qui n’avait plus qu’à le pousser au fond (1-1, 15e). Si le Barça continuait à largement conserver la possession, le Celta restait dangereux. Une nouvelle fois alerté sur le côté droit, Durán réalisait un centre similaire à celui de l’égalisation. Cette fois-ci, Szczęsny parvenait à toucher le ballon, mais Koundé se mélangeait les pinceaux au moment de dégager, y parvenant tant bien que mal (23e).

L’entame parfaite des Barcelonais était donc ternie par cette réaction immédiate. Leur possession, bien que très nette, devenait de plus en plus stérile, et les occasions se faisaient rares. Un centre de Gerard Martín faisait frissonner la défense galicienne, mais le ballon traversait la surface sans trouver preneur (34e). Impuissants dans le jeu, les joueurs de Flick s’en remettaient aux coups de pied arrêtés. Après une faute sur Pedri à l’entrée de la surface, Raphinha tentait sa chance, mais sa frappe passait légèrement au-dessus. Discret jusque-là, Lewandowski armait une volée depuis une position excentrée, mais le ballon filait en tribune (42e). Le Barça jouait sur un faux rythme et se faisait même peur. Moriba déclenchait une frappe puissante, repoussée par Szczęsny sur Losada, lui aussi frustré par le gardien polonais. Au terme d’une première mi-temps dominée par des Culés sans idées, M. Melero López renvoyait les vingt-deux acteurs au vestiaire sur un score de 1-1.

La suite après cette publicité

Le Celta climatise Montjuïc, le Barça renverse tout !

La seconde période reprenait sur les mêmes bases. Barcelone gardait le ballon sans se montrer dangereux, tandis que le Celta se procurait la première occasion. Durán réalisait un petit numéro côté gauche à la suite d’un contre, éliminait Koundé et envoyait un centre-tir que Szczęsny repoussait (50e). Fermín López lui répondait d’un tir capté par Guaita. Mais sur l’action suivante, sur une nouvelle transition, Iglesias profitait d’un boulevard côté droit. L’avant-centre s’enfonçait dans la surface et battait Szczęsny d’un tir croisé du droit qui se logeait dans le petit filet (1-2, 52e). Au bord de la rupture, les Catalans étaient proches de voir Iglesias s’offrir un triplé, toujours en contre, mais Szczęsny s’interposait (59e). Ce n’était que partie remise. L’attaquant galicien, encore lancé dans la profondeur, profitait d’une défense catalane bien trop haute pour s’emmener le ballon et tromper Szczęsny d’un petit piqué (1-3, 62e), dans un stade médusé. Mais l’espoir renaissait rapidement grâce à Dani Olmo. L’Espagnol, tout juste entré en jeu, était trouvé par Raphinha d’un superbe extérieur du pied. Il battait Guaita d’un tir du gauche et réduisait l’écart (2-3, 65e).

Totalement relancés, les Blaugranas appuyaient. Lamine Yamal, lui aussi sorti du banc, centrait du gauche vers Raphinha, qui reprenait de la tête pour égaliser (3-3, 68e). Le match devenait fou. González partait seul au but, mais Iñigo Martínez surgissait in extremis pour lui ôter le ballon (71e). Olmo était ensuite tout proche de donner l’avantage aux siens, mais sa frappe extérieure du droit passait au ras du poteau (73e). Ce rythme effréné coûtait cher à Robert Lewandowski, blessé, contraint de céder sa place à Gavi (78e). Le jeune milieu de terrain se signalait immédiatement, plaçant une tête sur corner de Raphinha qui passait à quelques centimètres du poteau (84e). Si le Barça poussait, Vigo restait menaçant. López dribblait Szczęsny et servait Mingueza, dont la tête frôlait la barre (90e). Dans une fin de match aussi dingue que décousue, Dani Olmo subissait une charge dans la surface. M. Melero López laissait d’abord jouer, avant d’accorder un penalty après intervention de la VAR. Raphinha le transformait avec sang-froid (4-3, 90e+7). Après quelques minutes supplémentaires, le score ne bougeait plus. Le FC Barcelone prend ainsi provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid, qui recevra l’Athletic Bilbao ce dimanche soir (21h).