PSG : Rafinha pas dans les plans de Mauricio Pochettino

Prêté l'été dernier par le FC Barcelone au Paris Saint-Germain, Rafinha (28 ans) a eu du temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel et s'était inséré dans la rotation. Avec 19 matches à son actif, dont 5 passes décisives, le bilan est d'ailleurs honorable pour le Brésilien. Cependant, sa situation a changé depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Depuis, il compte que deux entrées en jeu contre Nîmes et Monaco et seulement 55 minutes à son actif.

C'est bien trop peu pour le joueur. D'après les indiscrétions du Parisien, le coach argentin du Paris Saint-Germain n'est pas très fan du profil de Rafinha et le pensait déjà même quand il coachait Tottenham. Pas l'idéal pour la confiance sachant que Pablo Sarabia et Julian Draxler jouent plus que lui. Rafinha aura donc fort à faire pour convaincre son coach.