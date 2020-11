Ce qui a changé au RB Leipzig depuis la demi-finale perdue face au PSG

Le 18 août dernier, le RB Leipzig voyait sa belle aventure européenne s'arrêter après une défaite nette et sans bavure face au PSG (0-3). Pas si grave pour le jeune club allemand, déjà tout heureux d'avoir rallié la demi-finale de la compétition. Certes, son entraîneur Julian Nagelsmann espérait gagner son duel face à son compatriote Thomas Tuchel mais la supériorité technique des joueurs parisiens avait vite fait pencher la balance. Moins de trois plus tard, les deux équipes vont se retrouver. Le PSG sera diminué, et ne pourra pas s'appuyer sur Neymar, entre autres. Mais qu'en est-il de Leipzig ? Est-ce que le club de l'est de l'Allemagne a progressé depuis sa belle dernière saison ?

La suite après cette publicité

« Leipzig a fait un excellent début de saison », nous raconte Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers. « Le club savait qu'il ne pourrait pas compenser le départ de Timo Werner avec un joueur du même niveau donc il s'est adapté. Par exemple, Emil Forsberg, un très bon joueur qui avait eu du mal durant la première année de Nagelsmann, est de retour dans le onze de départ ». Sans Timo Werner, parti à Chelsea, Leipzig doit se réinventer, mais c'était déjà le cas lors du Final 8 à Lisbonne puisque l'international allemand avait choisi de rallier Londres sans terminer l'aventure avec son ancien club. Poulsen avait donc déjà mené l'attaque allemande lors de la demi-finale de la Ligue des Champions.

Pas de certitude en pointe

Pour compenser numériquement le départ de Werner, le RB Leipzig a recruté l'international norvégien Alexander Sorloth, mais cela ne se passe pas très bien pour lui jusqu'à présent (toujours aucun but marqué jusqu'à présent). Dès lors, Nagelsmann a parfois innové cette saison en alignant ni Poulsen, ni Sorloth, mais en installant Forsberg en pointe, qui permutait régulièrement avec Nkunku et Olmo, comme lors de la victoire 4-0 face à Schalke 04. Pour le reste, Nagelsmann n'a pas changé ses principes de base, que nous vous avions détaillé avant la demi-finale de Ligue des Champions. Il peut faire évoluer son équipe dans plusieurs schémas différents, même si, en Europe, il semble privilégier le système à 3 défenseurs.

Après le dernier match de Bundesliga, perdu contre le Borussia Mönchengladbach samedi dernier, il a expliqué : « le PSG joue différemment de Gladbach. Je ne pense pas qu’ils soient aussi bas que Gladbach. Nous savons aussi que nous sommes déjà sous pression en phase de groupes. Il faut gagner le match à domicile pour ne pas avoir cette méga-pression au match retour à Paris et plutôt mettre la pression de leur côté. Et puis nous avons tiré certaines leçons de la demi-finale. » Toujours confiant en ses capacités, Nagelsmann veut surprendre le PSG mercredi soir pour permettre à ses ouailles d'aborder le déplacement qui suivra, au Parc des Princes, avec plus de tranquillité. Sans Werner mais avec un Sabitzer enfin de retour de blessure, il pourra compter sur un effectif solide, mais délesté de quelques défenseurs, comme Halstenberg, Mukiele et Klostermann, à l'infirmerie.