Thomas Tuchel envoie une pique à Antonio Conte et la FA

Lors du choc entre Chelsea et Tottenham lors de la deuxième journée de Premier League (2-2), Thomas Tuchel et Antonio Conte ont eu une vive altercation. Les deux hommes ont été sanctionnés d'un carton rouge et ont donc été absent lors de la troisième journée de championnat. De plus, la FA a infligé une amende 17 670 euros, sans suspension, au coach des Spurs. Tuchel, lui a été obligé de payer une amende de 41 220 euros. Il a aussi été suspendu pour un match.

La suite après cette publicité

«Ce qui n'est pas normal à écouter l'Allemand, qui ne sera a priori pas sur le banc face à Leiceser ce week-end. J'ai cru comprendre que nous avions tous les deux eu un impact dans cette situation et que nous avons tous les deux été expulsés. Je peux comprendre le fait de recevoir une suspension et une amende. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'autre entraîneur ne reçoit pas la même punition. C'est difficile à comprendre pour moi.» Il faut préciser que Tuchel s'en était aussi pris à l'arbitre de la rencontre, ce qui a certainement été puni par la FA.