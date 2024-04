OL : Pierre Sage met les choses au clair pour son avenir

Il est l’incarnation de ce nouvel OL, en pleine ascension depuis sa prise de fonction en décembre dernier. En 22 matchs vécus sur le banc, Pierre Sage est passé de la 18e et dernière place de Ligue 1, au 7e rang, nourrissant le fol espoir de se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Et si ça ne passe pas le biais du championnat, il peut compter sur la Coupe de France où il affrontera le PSG en finale au stade Pierre-Mauroy de Lille le 25 mai prochain. Ça lui valait bien une prolongation jusqu’à la fin de la saison.

«Quand je prends un peu de hauteur, je me dis que c’était un choix fou. Ou en tout cas qui pouvait paraître fou à ce moment-là. Mais maintenant qu’on est en train de vivre l’histoire, il paraît un peu moins fou. Il paraît même raisonnable. Enfin, ce n’est pas à moi de le caractériser. Dans tous les cas, c’était audacieux et ambitieux», estime Sage dans les colonnes de L’Equipe ce samedi, à la veille de se déplacer au Parc des Princes pour faire face au PSG, déjà, mais en Ligue 1 cette fois. Et pour la suite à plus long terme ?

Sage : «je souhaiterais être encore dans la même position»

Pour le moment, le coach lyonnais ne sera pas sur le banc la saison prochaine. Son contrat s’arrête le 30 juin prochain. Il fait l’unanimité dans le vestiaire comme nous vous l’indiquions il y a quelques semaines, et au club où on le décrit comme un véritable passionné de son métier du ballon rond. Il a la confiance de John Textor le propriétaire, particulièrement heureux au soir de la qualification pour la finale de la Coupe de France. Il s’était laissé à quelques mots d’ailleurs sur son entraîneur qu’il tient de plus en plus en haute estime.

Certes, mais l’avenir n’a pas encore été décidé, même s’il a été autorisé à passer son DEPF. Voilà qu’il se met à rêver de plus que cette formule intérimaire. Il veut continuer à l’OL. «Au départ, je voulais vraiment aider et je me suis rendu compte qu’à ce poste-là, je m’exprime et je prends beaucoup de plaisir. Bien sûr que je souhaiterais être encore dans la même position, c’est évident. En fait, je me prépare à ça depuis toujours, mais je n’avais juste pas prévu le timing.» Textor est d’ores et déjà prévenu de la suite. Reste à matérialiser les choses.

