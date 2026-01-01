Menu Rechercher
CAN 2025 : 110 interpellations au Maroc après les reventes de billet massives

Par Allan Brevi
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp

Les autorités marocaines ont mené une importante opération contre le marché noir des billets de la Coupe d’Afrique des nations 2025. En effet, plus de 110 personnes ont été interpellées ce mercredi 31 décembre dans plusieurs villes du pays, soupçonnées de revente illégale de billets, mais aussi d’escroquerie, de falsification et de diffusion de fausses informations liées à la compétition selon l’AFP. Ce trafic constitue l’un des principaux problèmes de cette CAN organisée au Maroc.

Les suspects ont été identifiés après la diffusion massive d’annonces sur les réseaux sociaux proposant des billets à des prix largement supérieurs à leur valeur officielle. Certains ont été placés en détention, tandis que d’autres ont été remis en liberté provisoire en fonction de leur degré d’implication. La semaine précédente déjà, huit personnes avaient été arrêtées pour des faits similaires.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

CAN

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
