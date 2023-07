PSG : Neymar pourrait jouer ce mardi contre Al-Nassr

Neymar est de retour. Actuellement avec le PSG lors de la tournée asiatique du club de la capitale, le milieu offensif brésilien a repris l’entraînement collectif alors qu’il n’a plus joué depuis le 20 février et une grave blessure contractée face à Lille (4-3). Prenant part à l’intégralité de l’entraînement de Luis Enrique dimanche, l’ancien du FC Barcelone et de Santos a remis le couvert ce lundi et a joué sans gêne d’après L’Equipe.

Toujours selon nos confrères, le joueur de 31 ans a aussi pris part à un exercice de frappes avec relâchement. Une bonne nouvelle qui pourrait précipiter son retour. En effet, alors qu’il était initialement prévu qu’il ne joue que quelques minutes en fin de tournée au Japon, il se pourrait même que Neymar joue quelques minutes dès ce mardi face à Al-Nassr. Un petit événement pourrait donc se produire demain au stade Yanmar Field Nagai d’Osaka.

