Liga : le Real Madrid s'impose largement sur la pelouse du Celta Vigo

Longtemps dans ce match, le Real Madrid a semblé manquer de mordant et d'automatismes. Assez poussif en première période, le champion d'Espagne s'est reposé sur ses individualités en première période pour prendre l'avantage et finalement s'imposer en Galice. Comme souvent, la lumière est venue de Karim Benzema. L'attaquant français, toujours aussi présent dans la construction du jeu de son équipe, a multiplié les efforts. C'est d'ailleurs lui a récupéré le ballon dans les pieds d'un Galicien avant de transmettre à Vinicius dont la frappe a été contrée en corner. A la suite de ce dernier et d'une main de Renato Tapia, le Tricolore pouvait inscrire le premier but du match sur penalty en tirant à contre pied d'Agustin Marchesin (14e).

S'il n'a pas eu à s'employer pour faire des arrêts incroyables comme il en a le secret, Thibaut Courtois a fait le nécessaire pour calmer les ardeurs des joueurs de Eduardo Couret. Le portier belge a rassuré sa défense quand il le fallait. Toujours aussi impérial dans les airs, il a dû s'incliner sur le penalty de Iego Aspas (23e) alors qu'il était parti du bon côté. Mis à part ça, ce fût une soirée tranquille pour l'arrière garde des Merengue. Les intentions des joueurs du Celta Vigo n'ont pas été récompensées en attaque la faute à un manque de réalisme dans la finition, comme sur cette combinaison sur le premier corner du match (8e). C'est finalement Luca Modric qui s'est chargé de creuser l'écart juste avant la mi-temps sur une frappe sublime après avoir repiqué dans l'axe (43e).

Un Real Madrid ultra réaliste

En deuxième période, le Real Madrid a été moins inquiété par les Galiciens. Les joueurs de Carlo Ancelotti se sont montrés dangereux en contre attaque. C'est Vinicius Junior qui a marqué le premier but de cette deuxième période sur un amour de ballon de Luca Modric, toujours lui. Le Brésilien s'en est allé tromper le gardien du Celta Vigo en un contre un (56e). Une dizaine de minutes plus tard, Tchouaméni, après avoir gratté le ballon devant sa surface, a amorcé la contre-attaque du Real en oriantant à gauche vers Vinicius Jr. Le numéro 20 de la Maison Blanche trouvait Benzema d'une belle diagonale avant que le Français transmette à Valverde pour la quatrième réalisation de la soirée côté Madrid (66e).

A la suite d'une énième contre-attaque madrilène initiée par Antonio Rüdiger, le capitaine Hugo Mallo a commis la faute sur l'autre capitaine de la soirée, Karim Benzema, en pleine surface de réparation. L'arbitre n'a pas hésité mais Hasard est tombé sur le gardien galicien et Karim Benzema n'a pas réussi à pousser le ballon au fond des filets (87e). La fin de match a vu les deux équipes baissé en intensité. Le Real Madrid n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer contre le Celta Vigo malgré une belle partition des Galiciens en première période. Victoire à l'expérience pour la Maison Blanche grâce au réalisme de ses joueurs donc. Pour son premier match sans Casimero, parti un peu plus tôt à Manchester United, la Casa Blanca n'a pas dominé le jeu au milieu du terrain, comme on pouvait s'y attendre finalement. Néanmoins, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, associés à Luca Modric, n'ont pas à rougir de leur performance. Comme le reste de leur équipe, ils sont montés en régime tout au long de la partie.