Maroc-RDC, CAN 2023 : Chancel Mbemba victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux

Décidément, le football n’avance, en parallèle de la société, clairement pas dans la bonne direction face au racisme. Alors que Mike Maignan a été victime de cris racistes odieux sur la pelouse de l’Udinese ce samedi, c’est au tour de Chancel Mbemba de devoir se heurter à des insultes racistes ce dimanche.

Après le nul entre le Maroc et la RD Congo pour le compte de la deuxième journée de poules du groupe F de la CAN 2023 (1-1), une explication virulente a eu lieu entre le défenseur de l’OM et Walid Regragui, le coach marocain. Et alors qu’une bagarre générale a éclaté sur le terrain entre les deux camps, Mbemba a été ciblé sur les réseaux sociaux par plusieurs insultes racistes à son encontre. De quoi entacher une rencontre plaisante alors que les deux équipes étaient passées à autre chose après cette échauffourée de fin de match…