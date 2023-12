OL : John Textor apporte son soutien à Jean-Michel Aulas

Depuis plusieurs mois, les relations entre John Textor et Jean-Michel Aulas sont assez fraîches. Alors que le premier a pris la succession du second à la tête de l’OL, plusieurs invectives ont eu lieu entre les deux hommes par courants interposés. Les seules attaques frontales sont à mettre à l’actif de JMA qui, via son compte X, a plusieurs fois remis en question la gestion de Textor. Mais après toutes ses piques, l’homme d’affaires rhodanien avait déclaré que son compte avait finalement été piraté et qu’il n’était pas l’auteur de ces publications.

Une justification qui instaure le doute au sein de l’état-major des Gones, assez remonté face aux actions de l’ancien boss. Face à nos informations, le natif de L’Arbresle avait alors réagi en affirmant qu’il n’avait aucun problème avec John Textor. Une version que semble confirmer l’intéressé. En réponse au post de son prédécesseur, le businessman américain s’est fendu d’un "Allez l’OL" qui pourrait montrer que la hache de guerre est enterrée entre les deux hommes…