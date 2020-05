Affaire Rabiot : Eric Di Meco explose

Adrien Rabiot fait polémique en Italie. Le Français n'est pas rentré à Turin, alors que tous les joueurs qui étaient à l'étranger l'ont fait, à l'exception de Gonzalo Higuain, au chevet de sa mère malade. L'ancien du PSG serait, selon la presse italienne, en désaccord avec la décision de la Juventus de baisser les salaires des joueurs. Nos informations ne vont cependant pas dans ce sens. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'a encore enfreint aucune règle, puisque la reprise de l'entraînement est prévue pour le 18. Reste donc à voir s'il se présentera à la reprise. Un sujet qui a notamment fait réagir Eric Di Meco dans l'émission Team Duga sur RMC Sport.

« Je ne comprends pas. Je veux bien qu'il y ait un délit de sale gueule avec Rabiot, mais je ne comprends pas comment on peut dire qu'il fait grève alors que la reprise est le 18 et qu'on est le 12. Tu sais quoi ? Si vous voulez, le 19, s'il n'a pas été là le 18, on en parle. Mais vous êtes devenus fous ou quoi les gars ? Il n'est pas en retard ! », s'est emporté le consultant. Un soutien de poids pour Adrien Rabiot !