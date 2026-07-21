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Barça : Aymeric Laporte a dit oui

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Aymeric Laporte avec l'Espagne @Maxppp

Le dossier Aymeric Laporte (32 ans) au Barça prend de l’ampleur. Ce mardi, de nombreux médias espagnols ont évoqué un passage à l’action des Catalans pour le défenseur de la Roja, qui vient de signer une superbe Coupe du Monde 2026. Et bien selon Esport3, média public catalan, le joueur est bel et bien intéressé par un transfert au FC Barcelone.

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L’entourage du joueur l’aurait ainsi déjà fait savoir au président barcelonais Joan Laporta, pendant cette Coupe du Monde. Avantage pour les Barcelonais : la clause libératoire du joueur serait inférieure à 15 millions d’euros, et ils n’auraient donc pas besoin de négocier avec l’Athletic, avec qui ils s’entendent mal depuis le feuilleton Nico Williams. Autant dire que ça sent bon…

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