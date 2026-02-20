L’OL et le Real Madrid sont unanimes pour Endrick

Cet hiver, Endrick (19 ans) a rejoint l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt sec. Et pour le moment, on peut parler d’une expérience réussie pour le Brésilien (6 matches, 5 buts et 1 assist), à l’aise aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Dans les colonnes de The Athletic, le Directeur technique des Gones, Matthieu Louis-Jean, a évoqué Louis-Jean les débuts de la recrue hivernale, qui parle un peu le français.

«Endrick s’est très bien et très rapidement adapté au club. L’arrivée d’Endrick n’est pas le fruit du hasard. Nous avions absolument besoin d’un numéro 9 capable de dynamiser notre attaque, et nous étions convaincus que Lyon offrait un environnement idéal pour l’épanouissement d’un jeune attaquant de son calibre. L’idée était simple : il fallait que ce soit une situation gagnant-gagnant pour lui et pour Lyon. Nous avons constaté un “effet Endrick” sur les ventes de maillots depuis l’annonce de son arrivée en décembre, qui s’est intensifié dès ses débuts sur le terrain. Quant aux réseaux sociaux, nous avons gagné plus d’un million d’abonnés sur l’ensemble de nos plateformes.» Tout va pour le mieux, à tous les niveaux, pour la nouvelle poule aux œufs d’or des Gones comme nous vous l’avions expliqué sur notre site. De son côté, le Real Madrid est «ravi» pour son joueur, qu’on laisse travailler dans le calme et la sérénité. Le bonheur est dans le prêt.