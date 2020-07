Vidéo : le nouveau trailer de PES 2021

La suite après cette publicité

La société Konami vient de dévoiler sur les réseaux sociaux un nouveau trailer de son célèbre jeu Pro Evolution Soccer (PES), édition 2021. Celle-ci sortira le 15 septembre prochain. Dans celui-ci on retrouve un focus sur Lionel Messi plus réaliste que jamais au sein du jeu vidéo. La société japonaise a annoncé également que cette édition 2021 ne sortirait pas sous forme physique mais avec une mise à jour sur les différentes consoles et plate-formes de jeu. Ceci dans le but de se concentrer sur le développement de la prochaine édition, oui déjà, avec PES 2022. On ne perd pas de temps du côté de Konami.