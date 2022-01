HAC : pressing intensif d'Angers pour Yahia Fofana

Comme avec Idriss Kameni ou encore de Steve Mandanda, Le Havre est une véritable pépinière de talents au poste de gardien de but. Yahia Fofana (21 ans) ne déroge pas à la règle et est l'une des grandes révélations de la saison en Ligue 2. Devenu titulaire en début de saison au HAC, le natif de Paris multiplie les prestations de haute volée avec des parades en pagaille et avec des clean sheet à répétition.

En fin de contrat en juin prochain, son profil et sa qualité d'agent libre en font l'un des joueurs les plus convoités de L2. Selon nos informations, la Fiorentina et surtout Angers sont sur le coup. Le SCO est d'ailleurs à fond sur le dossier pour un transfert dès cet hiver et croit clairement en ses chances. A suivre.